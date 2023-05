The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.05.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.05.2023

.

ISIN Name

CA64913V4001 NEW WAVE HOLDINGS CORP.

CH0002187810 PHOENIX MECANO INH. SF 1

KYG216211006 BIT ORIGIN LTD. DL-,01

NO0003095309 TECHSTEP NK 1

