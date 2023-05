Peking (ots/PRNewswire) -Als wichtiger industrieller Standort in der Provinz Hunan in Zentralchina hat die Stadt Hengyang in den letzten Jahren die Transformation ihres Fertigungssektors in Richtung intelligenter Entwicklung gefördert, wobei hochwertige Wertschöpfungsketten und hochpräzise Technologien zum Einsatz kommen.Hengyang bietet Platz für 37 aller 41 Industriesektoren und ist somit eine der Städte mit den vollständigsten Industriezweigen in Hunan. Dank der kontinuierlichen Bemühungen bei der Hervorhebung der Herstellungsqualität erreichte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Stadt im Jahr 2022 erstmals 400 Milliarden Yuan (etwa 56,56 Milliarden US-Dollar).Hengyang betonte die fortschrittliche Fertigung als die Säulenbranche der Stadt und hat den Übergang seiner großen Sektoren hin zu hochwertiger Entwicklung, intelligenter Aufrüstung und ganzheitlichem Wachstum gefördert.Beispielsweise ist die Stadt nach wie vor eine führende Kraft im Bereich der Energieübertragung und -transformation, dies wird durch 5G-Technologien ermöglicht. Das Hengyang Smart Valley unterstützt seit jeher das Wachstum lokaler Unternehmen und hat die Ansiedlung intelligenter Fertigungsstätten, Produktionslinien und Werken vorangetrieben.Angeregt durch die innovativen Bemühungen von traditionellen lokalen Unternehmen wie Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (HYST) und Hengfei Cable Co., Ltd. sowie jungen Unternehmen wie Kaixin Special Material Technology Co., Ltd. und Hengyang Huayi Machinery Co., Ltd., erlebt die Stadt eine starke Dynamik und Vitalität der industriellen Entwicklung.TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd. hat an der Errichtung von 28 Projekten im Bereich Ultrahochspannung (UHV) mit Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) mitgewirkt. Das Unternehmen hat eine Reihe wichtiger wissenschaftlicher und technologischer Forschungsaufgaben übernommen und ist an mehreren großen Energieprojekten beteiligt, dazu zählt das weltweit erste experimentelle 1000 kV UHV AC Demonstrationsprojekt, das die ausgewogene und nachhaltige Entwicklung der östlichen und westlichen Regionen von China gewährleistet.HYST ist ein weiteres Beispiel für die Förderung innovationsorientierter Entwicklung. Die selbst entwickelte Unterwasser-Pipeline für spezielle Einsatzzwecke füllt eine Lücke auf dem Binnenmarkt und die Produkte des Unternehmens werden auf erstklassigen Offshore-Ölförderplattformen wie Bluewhale I und ähnlichen Anlagen eingesetzt. Bisher verfügt das Unternehmen über 19 wichtige Schlüsseltechnologien und hält 21 Welt- und Landesrekorde.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/334294.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2087121/pic_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2087125/pic_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-alte-industriestadt-von-c-china-verfolgt-eine-modernisierung-durch-qualitativ-hochwertige-entwicklungen-301836724.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5520192