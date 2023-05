NEU-TAIPEH, Taiwan (ots/PRNewswire) -Aetina (https://bit.ly/3q5sxdq), ein führender Anbieter von KI-Lösungen, stellt auf der Computex 2023 seine leistungsstarken KI-Computing-Systeme der AIP-IGX-Serie vor, die auf der NVIDIA IGX Orin-Plattform basieren. Die Systeme der AIP-IGX-Serie wurden speziell für KI-gestützte Anwendungen in industriellen und medizinischen Umgebungen entwickelt, die ein höheres Maß an Leistung, Langlebigkeit, Sicherheit und Schutz erfordern.Die kommenden Systeme der AIP-IGX-SerieDie KI-Computersysteme der AIP-IGX-Serie von Aetina sind eine Reihe von eingebetteten Computern, die eine KI-Leistung von bis zu 248 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) bieten. Sie werden von NVIDIA IGX Orin angetrieben, dem neuesten Angebot der NVIDIA IGX-Familie - einer Reihe von fortschrittlichen, industrietauglichen Plattformen, die Hardware, Software und Support auf Unternehmensniveau kombinieren. Die IGX Orin-Plattform umfasst ein industrielles System-on-Module (SoM) Orin IGX, eine NVIDIA ConnectX®-7 Smart Network Interface Card (SmartNIC) mit einer Netzwerkgeschwindigkeit von 200 Gigabit pro Sekunde (Gb/s) und eine Sicherheits-Mikrocontroller-Einheit für zusätzliche Sicherheitsfunktionen. Darüber hinaus verfügt das Basisboard der NVIDIA IGX Orin-Plattform in den AIP-IGX Serie-Systemen über einen Ethernet-Switch, einen PCIe-Switch, einen oder mehrere Ethernet-Controller und einen SATA-Controller.Um die Compliance und Kompatibilität mit verschiedenen rauen und regulierten Anwendungsumgebungen zu gewährleisten, werden AIP-IGX Serie-Systeme von Aetina mit unterschiedlichen Gehäusegrößen und Kühldesigns angeboten, die den Anforderungen der Umgebung entsprechen. Diese Funktionen in Kombination mit den Hardware-Vorteilen der NVIDIA IGX Orin-Plattform ermöglichen es KI-Ingenieuren, sich auf die Anwendungsentwicklung zu konzentrieren und die Vorteile von KI effizienter zu nutzen. Darüber hinaus können Ingenieure, die die Systeme der AIP-IGX-Serie einsetzen, von NVIDIAs Software-Stack sowie der Dokumentation zur Unterstützung industrieller und medizinischer Zertifizierungen profitieren.Die technischen Muster der AIP-IGX-Serie werden voraussichtlich im Oktober auf den Markt kommen, und die verkaufsfertigen Systeme werden im Dezember dieses Jahres erhältlich sein.Aetinas Edge AI-Systeme und Plattformen Powered by NVIDIAAls Elite-Mitglied (https://bit.ly/3opXIj1) des NVIDIA-Partnernetzwerks bietet Aetina KI-Computing-Systeme und -Plattformen an, die mit NVIDIAs Hochleistungs-SoMs gebaut wurden. Zusätzlich zur kommenden AIP-IGX Serie bietet Aetina NVIDIA Jetson-basierte Embedded-Computer an (https://bit.ly/423y80N)- eine Vielzahl von Edge-Computing-Geräten, die auf der NVIDIA-Jetson-Familie (https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/) basieren, wie zum Beispiel die neue NVIDIA Jetson AGX Orin, Orin NX und Orin Nano, die es Entwicklern und Systemintegratoren ermöglichen, KI-Anwendungen zu erstellen, die sich ideal für verschiedene Branchen eignen, wie z. B. Fertigung, Einzelhandel, Medizin, Transport und Logistik.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2087256/Aetina_Launches_Industrial_Grade_Edge_AI_Systems_Powered_NVIDIA_IGX_Orin.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aetina-stellt-auf-der-computex-2023-edge-ki-systeme-in-industriequalitat-auf-basis-der-nvidia-igx-orin-plattform-vor-301836743.htmlPressekontakt:dan_liang@aetina.comOriginal-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133736/5520205