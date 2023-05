DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022 (erstmals rein virtuell) - Bevorzugte Stellung der Partizipanten - Veröffentlichte geprüfte Zahlen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Freienbach (pta/30.05.2023/06:00) - Mit schriftlicher Einladung vom 26. Mai 2023 an die Aktionärinnen und Aktionäre und mittels heutiger Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) an die Partizipantinnen und Partizipanten hat Swiss Estates AG zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen, welche am 16. Juni 2023 um 11:00 Uhr - zum ersten Mal rein virtuell - stattfindet.

Im Vorfeld hat die Gesellschaft, anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. Januar 2023, die gesetzlich dazu notwendigen Anpassungen in den Statuten vorgenommen. Das Ziel ist dabei, die Möglichkeiten neuer Technologien zu nutzen und auch im Bereich von Generalversammlungen effizientere Prozesse zu schaffen. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat ein neues Reglement erstellt: "Reglement des Verwaltungsrates der Swiss Estates AG betreffend Durchführung von virtuellen oder hybriden Generalversammlungen". In diesem Reglement, welches kostenlos von der Gesellschaft bezogen werden kann, wird der Einsatz und die Verwendung elektronischer Mittel zur unmittelbaren Ausübung der persönlichen Mitwirkungsrechte der Aktionäre an virtuellen oder hybriden Generalversammlungen geregelt.

Im Bereich der Durchführung von virtuellen oder hybriden Generalversammlungen arbeitet Swiss Estates AG mit dem Unternehmen Konsento AG, Badenerstrasse 549, 8048 Zürich (www.konsento.ch) zusammen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können mit individuellen Zugangsdaten in das Portal der Konsento AG, über welches die virtuelle Generalversammlung abgewickelt wird, zum Zeitpunkt der Generalversammlung - identifiziert - einloggen, Voten abgeben, sich an der Diskussion beteiligen und Anträge stellen und natürlich auch abstimmen. Das Tool stellt auch die Abstimmungsergebnisse fest und überführt diese in das Protokoll der Generalversammlung. Zudem können die Aktionäre in diesem Tool auch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter instruieren sowie auch bereits vorab abstimmen. Weiter können sich die Aktionäre zum gegebenen Zeitpunkt (optional) via Microsoft Teams visuell zuschalten. Der Link für diese Zuschaltung wird den Aktionären von der Konsento AG spätestens 48 Stunden vor der Generalversammlung mitgeteilt.

Bevorzugte Stellung der Partizipanten

Nebst der Genehmigung des Jahresberichts 2022, welcher am 19. Mai 2023 nach Börsenschluss ankündigungsgemäss auf der Webseite der Swiss Estates AG (www.swiss-estates.ch) - für jedermann verfügbar - veröffentlicht wurde, ist die Entlastung des Verwaltungsrates und dessen Wiederwahl traktandiert, die Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022 und die Vergütungen, die Abstimmung über die Gewinnverwendung, die Wahl der Revisionsstelle sowie die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters etc.

Die Details der Traktanden ergeben sich aus der heute im SHAB veröffentlichten Einladung sowie aus den an die Aktionäre fristgemäss versandten schriftlichen Einladungen.

Bei den Traktanden ist insbesondere hervorzuheben, dass die Partizipanten der Gesellschaft zukünftig bei Dividenden bevorzugt, analog zu Vorzugsaktionären nach deutschem Recht, behandelt werden sollen.

Dazu ist beantragt, den Artikel 22 der Statuten wie folgt zu ergänzen:

"Bei Dividendenausschüttungen wird den Partizipationsscheinen vorab eine Dividende von 5 Prozent ausgerichtet; am verbleibenden Gewinn sind alle Aktienarten gleichmässig beteiligt."

Des Weiteren soll der Artikel 3 der Statuten gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates eine geringfügige Änderung, mit Blick auf die Zulässigkeit des neuen Zusatzes von Art. 22 der Statuten, erhalten.

Die Änderungen betreffend den Partizipationsscheinen steht im Zusammenhang mit dem per 1. Januar 2023 in Kraft getretenen revidierten Aktienrecht, welches es neu erlaubt, bis zum zehnfachen des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals, Partizipationskapital auszugeben (Art. 656b OR), sofern die betreffenden Titel börsenkotiert sind.

Somit ist es der Gesellschaft gestattet, ohne Änderung der Stimmrechtsverhältnisse neue Partizipationsscheine auszugeben, was vorliegend eine Emission von Inhaber-Partizipationsscheinen im Umfang von bis zu CHF 75.3 Mio. (zu Nominalwerten) erlaubt.

Veröffentlichte geprüfte Zahlen

Wie vorerwähnt wurde der Geschäftsbericht 2022 am 19. Mai 2023, wie im Firmenkalender vorab bekannt gegeben und mit Ad Hoc-Mitteilung vom 12. Mai 2023 angekündigt, publiziert.

Dabei ergaben sich folgende wesentlichen Zahlen, welche hier nochmals veröffentlicht werden:

Der Nettoliegenschaftsertrag im Berichtszeitraum belief sich - ohne Neuakquisitionen - auf CHF 6.2 Mio. (Vorjahr CHF 5.5 Mio.), der Erfolg aus Neubewertung auf CHF 4.3 Mio. (Vorjahr CHF 10.0 Mio.), der EBITDA auf CHF 7.7 Mio. (Vorjahr CHF 12.9 Mio.), das Jahresergebnis vor Steuern auf CHF 5.3 Mio. (Vorjahr CHF 10.8 Mio.) und der Jahresgewinn auf CHF 3.6 Mio. (Vorjahr CHF 9.3 Mio.).

Die Bilanzsumme im Berichtszeitraum machte CHF 191.6 Mio. aus (Vorjahr CHF 170.6 Mio.), worin Renditeliegenschaften im Umfang von CHF 188.5 Mio. enthalten waren (Vorjahr CHF 166.8). Das Eigenkapital beläuft sich neu auf CHF 61.5 Mio. (Vorjahr CHF 52.3 Mio.), die Eigenkapitalquote stieg auf 32.1 Prozent, nach 30.7 Prozent im Vorjahr. Der Wert der Loan to Value (LTV) sank im Jahr 2022 auf 60.4 Prozent, von 63.1 Prozent im Vorjahr; das Net Gearing sank auf 211.3 Prozent von 226.0 Prozent im Vorjahr.

Weitere Details zum geprüften Geschäftsbericht 2022 ergeben sich aus demselben, welcher auf der Webseite der Swiss Estates AG (www.swiss-estates.ch) wie vorerwähnt seit dem 19. Mai 2023 verfügbar ist.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen vollständigen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen und können somit auch durch Personen im Ausland erworben und gehalten werden.

(Ende)

Aussender: Swiss Estates AG Adresse: Grützenstrasse 1, 8807 Freienbach Land: Schweiz Ansprechpartner: Udo Rössig Tel.: +41 58 252 60 00 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch

ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige), CH0023926550 (Aktie) Börsen: BX Swiss; Primärmarkt in Düsseldorf

