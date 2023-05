EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy AG gewinnt mit seinem strategischen Partner FC TecNrgy Pvt Ltd. weiteren Großauftrag des indischen Verteidigungsministeriums für stationär einsetzbare Brennstoffzellen-Generatoren



30.05.2023 / 07:30 CET/CEST

Auftragswert von mehr als EUR 17,5 Mio.

Auftrag im Rahmen der "Make in India"-Initiative

Auftragswert von mehr als EUR 17,5 Mio.

Auftrag im Rahmen der "Make in India"-Initiative Brunnthal/München, 30. Mai 2023 - Die SFC Energy AG ( F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat gemeinsam mit ihrem strategischen Partner FC TecNrgy Pvt Ltd. ("FCT") einen Großauftrag der indischen Verteidigungsstreitkräfte zur Lieferung von 900 stationär einsetzbaren Methanol-Brennstoffzellen-Generatoren erhalten. Der Auftrag umfasst die Lieferung der Systeme über einen Zeitraum von einem Jahr sowie deren Wartung und Instandhaltung über einen Zeitraum von fünf Jahren. Das anfängliche Auftragsvolumen beläuft sich auf mehr als EUR 17,5 Mio. Die Brennstoffzellenlösungen werden von der indischen SFC-Tochtergesellschaft SFC Energy India Ltd. und FCT in der neuen Produktionsstätte in Gurgaon, Haryana (Indien), montiert. Diese Order folgt dem bereits am 6. März bekannt gegebenen Großauftrag der indischen Verteidigungsstreitkräfte zur Lieferung von 450 tragbaren Methanol-Brennstoffzellensystemen mit einem Volumen von mehr als EUR 16 Mio. Die stationär einsetzbaren Brennstoffzellenlösungen produzieren sauberen Strom und können von Infanterie- und Spezialeinheiten für das parallele Laden mehrerer Batterien und zur Energieversorgung von Sensoren, Überwachungs- und Kommunikationssystemen sowie zur grundsätzlichen Elektrifizierung verwendet werden. Ihr Einsatz erfolgt häufig in abgelegenen Gebieten, in Höhenlagen und unter extremen klimatischen Bedingungen. Die variabel einsetzbaren Energielösungen von SFC Energy sind sehr zuverlässig, leicht zu transportieren und zeichnen sich durch einen sparsamen Verbrauch des Betriebsstoffs Methanol aus. Die indische Regierung ist zunehmend bestrebt, umweltschädliche Energiesysteme wie Dieselgeneratoren durch nachhaltige Energielösungen zu ersetzen, um die CO 2- -Emissionen deutlich zu reduzieren. Der Auftrag für die stationär einsetzbaren Brennstoffzellen-Generatoren erfolgt dabei im Rahmen der "Make in India"-Initiative der indischen Regierung. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Der zweite Großauftrag der indischen Verteidigungskräfte innerhalb kurzer Zeit nach Gründung unserer indischen Tochtergesellschaft unterstreicht unser Vertrauen in das enorme Geschäftspotenzial in diesem Markt. Darüber hinaus ist die Order ein starkes Zeichen der indischen Regierung zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen und ein Beitrag zu den angekündigten politischen Maßnahmen zur Förderung sauberer Energielösungen, einschließlich Brennstoffzellen. Die Fertigung der effizienten und emissionsarmen Brennstoffzellenlösungen erfolgt dabei im Rahmen der ‚Make in India'-Initiative. Dafür bringt SFC Energy seine jahrzehntelange Expertise in der Brennstoffzellentechnologie sowie die Erfahrung von über 60.000 weltweit verkauften Brennstoffzellen ein, um die indische Regierung bei ihren ehrgeizigen Klimaschutzzielen, u. a. im Rahmen der ‚National Green Hydrogen Mission', zu unterstützen. Gemeinsam mit unserem strategischen Partner FCT arbeiten wir an der Vision einer klimaneutralen Gesellschaft und auch dieser Auftrag zahlt auf eine ökologische, nachhaltige Energiewende ein." "Die von FC TecNrgy Pvt und SFC Energy gemeinsam entwickelten Brennstoffzellen-Generatoren sind extrem robust und ideal für den Einsatz bei den indischen Verteidigungskräften geeignet. Selbst unter schwierigsten Umgebungs- und Klimabedingungen liefern sie autark und zuverlässig Strom. Wir freuen uns sehr über den zweiten Großauftrag der indischen Verteidigungskräfte und darauf, gemeinsam mit SFC Energy im Rahmen der ‚Make-in-India'-Initiative die hochmodernen Brennstoffzellen für die Selbstversorgung in Indien zu produzieren", sagt Colonel (a. D.) Karandeep Singh, geschäftsführender Gesellschafter von FCT. Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .

Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien, Kanada und Indien. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). Zur FC TecNrgy Pvt Ltd. FC TecNrgy ist ein Unternehmen für Brennstoffzellen und nachhaltige Energietechnologien und hat als erstes Unternehmen Methanol-Brennstoffzellen in Indien auf den Markt gebracht. Mit mehr als sechs Jahren Erfahrung in umfangreichen Tests und Validierungen hat FC TecNrgy mehr als 800 Brennstoffzellenlösungen in Indien als Notstromversorgung für abgelegene Standorte und kritische Infrastrukturen installiert. FC TecNrgy ist das erste Unternehmen in Indien, das Brennstoffzellenverträge mit der indischen Armee, der indischen Luftwaffe, dem Innenministerium und Smart Cities abgeschlossen hat.

SFC Kontakt Investor Relations und Presse

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: www.sfc.com



