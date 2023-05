Charles Barker Corporate Communications GmbH: PrimeStone Capital - Letter to Brenntag Shareholders

LONDON, UK / ACCESSWIRE / May 30, 2023 / PrimeStone Capital LLP, a shareholder holding more than 2% Brenntag SE (ISIN DE000A1DAHH0, WKN A1DAHH), has sent a letter to all shareholders of Brenntag.

You can find the letter here: https://primestonecapital.news/20230530.pdf

For more information on PrimeStone Capital LLP: http//www.primestonecapital.com/

