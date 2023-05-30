BARCLAYS SENKT MILLICOM INT. CELLULAR AUF 'EQUAL WEIGHT'(OW) - ZIEL 195 (205) SEKBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JOHNSON MATTHEY AUF 1900 (2000) PENCE - MARKET-PERFORMCITIGROUP NIMMT ORANGE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 12,15 EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EDP AUF 5,60 (5,70) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT EDP RENOVAVEIS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 22 (23) EURRBC SENKT DR. MARTENS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 180 (230) PENCERBC HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 98 (95) CHF - 'UNDERPERFORM' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 9 (9,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'JEFFERIES HEBT SILTRONIC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 95 (75) EURMORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 18,20 (20,20) EUR - 'EQUAL-WEIGHT' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 ...Den vollständigen Artikel lesen ...