Aroundtown bestätigt Ausblick nach Verlust im ersten Quartal SFC Energy AG gewinnt weiteren Großauftrag des indischen Verteidigungsministeriums Gerresheimer über die Wachstumsaussichten, auch dank der Verbreitung von Medikamenten gegen Fettleibigkeit (HB) Talanx kauft Lateinamerikageschäft von Liberty Mutual Insurance Arzyta - Starkes Wachstum in der gesamten GruppeAutoneum - CEO sieht Wachstumschancen im Bereich der ElektromobilitätIgea Pharma kündigte an, dass es sein Segment für industrielle Prozesse verkaufen wirdImplenia erhält Hochbauaufträge in Deutschland und der Schweiz im Gesamtwert von über 170 Mio CHFNestle - CFO Francois-Xavier Roger tritt zurück, Anna Manz (derzeit CFO der LSE) wurde zur neuen CFO ernanntSpexis - 4,5 Mio. $ Kapitalzusage von SPRIM Global Invmts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...