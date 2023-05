Valneva reicht für den Single-Shot Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 einen Zulassungsantrag bei Health Canada für Personen ab 18 Jahren ein. Dies ist der zweite Zulassungsantrag für VLA1553, den Valneva eingereicht hat, weitere sollen noch 2023 folgen. Ein Biologic License Application (BLA) wird etwa derzeit von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) vorrangig geprüft, mit einem Zieltermin Ende August 2023. VLA1553 ist derzeit der einzige Chikungunya-Impfstoffkandidat weltweit, für den ein behördliches Prüfverfahren läuft. Sollte er zugelassen werden, könnte er der erste zugelassene Chikungunya-Impfstoff werden, der diesen ungedeckten medizinischen Bedarf deckt, so das Unternehmen. Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer: ...

