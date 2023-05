EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Rating

Corporate News IBU-tec advanced materials AG verbessert sich weiter im EcoVadis ESG-Rating Silber-Medaille von führender Plattform für Nachhaltigkeitsrating

Deutliche Verbesserung des Nachhaltigkeitsmanagements gegenüber dem Rating 2021

IBU-tec-Nachhaltigkeitsleistung unter den Top 10 Prozent der Branche Weimar, 30. Mai 2023 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat für ihr Nachhaltigkeitsmanagement im Rating von EcoVadis erneut die Auszeichnung "EcoVadis Silber" erhalten. Mit einem Gesamtergebnis von 67 Punkten konnte IBU-tec sich gegenüber dem letzten Rating deutlich verbessern (2021: 59 Punkte). Die IBU-tec Gruppe zählt damit weltweit zu den besten 10 Prozent der Unternehmen ihrer Branche, die von der Plattform bewertet werden. Bereits 2021 hatte EcoVadis die ESG-Leistung von IBU-tec unter die besten 25 Prozent aller Unternehmen eingestuft. EcoVadis ist der nach eigenen Angaben größte Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen. Die Plattform bewertet mithilfe von 21 CSR-Kriterien die Managementprozesse in den vier Themenbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Grundlage für die Methodik sind international anerkannte CSR-Standards wie der UN Global Compact und die Global Reporting Initiative (GRI). IBU-tec lag in allen Bereichen erneut deutlich über dem Durchschnitt der Branche, wobei sie sich insbesondere in den Bereichen Umwelt sowie Arbeits- und Menschenrechte gegenüber dem letzten Rating nochmals signifikant steigerte. Die IBU-tec Gruppe verfügt über ein integriertes Qualitäts- und Umweltmanagementsystem nach ISO 9001/14001. Sie betreibt eine eigene Photovoltaikanlage sowie ein Blockheizkraftwerk und nutzt seit 2022 ausschließlich Strom aus erneuerbarer Energie. Mit ihren Produkten, wie den LFP-Batteriematerialien und dem MBTC-Glascoating, sowie ihrem Serviceangebot im Bereich Recycling hat sich IBU-tec klar im Bereich Greentech positioniert. Im Bereich des Arbeitsschutzes erfüllt IBU-tec die Anforderungen nach ISO 45001-Norm, womit höchste Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter gewährleistet wird. Die Zahl der Arbeitsunfälle liegt bei IBU-tec dauerhaft unter dem Branchendurchschnitt. Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: "Die deutliche Verbesserung unseres Ratings unterstreicht, dass wir es mit unseren ESG-Aktivitäten ernst meinen und Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft übernehmen. Wir arbeiten bei IBU-tec kontinuierlich daran, unsere Prozesse und unser gruppenweites Nachhaltigkeitsmanagement zu verbessern - und wir sind sehr stolz darauf, dass dies anerkannt wird. Diese starke Bewertung ist ein Ansporn für uns, unsere erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie weiter fortzuführen und zu verbessern." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations

IBU-tec advanced materials AG

Dr. Stefan Steck

Public & Investor Relations

t +49 3643 8649-51

Hainweg 9-11

99425 Weimar

IR@ibu-tec.de

www.ibu-tec.de Finanz- und Wirtschaftspresse

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de



