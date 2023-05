Nach dem ruhigen Pfingsthandel dürfte sich im Dax auch am Dienstag zunächst wenig tun. Der Deutsche Aktienindex ist am Freitag kräftig ins Plus gedreht, nachdem er zuvor das Wochentief getestet hatte. Ausgehend von dem Doppeltief bei 15.726 Punkten begann eine impulsive Rally, die das Börsenbarometer sogar bis über die Marke von 16.000 Punkte führte. Am ...

