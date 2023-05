LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever muss einen neuen Finanzvorstand finden. Der bisherige Finanzchef Graeme Pitkethly wolle Ende Mai 2024 das Unternehmen verlassen, teilte der Hersteller von Marken wie Knorr und Ben&Jerry's am Dienstag in London mit. Der Vorstand will nun sowohl intern als auch außerhalb des Unternehmens mit der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin beginnen. Pitkethly kam laut Unternehmensangaben 2002 zu Unilever und ist seit 2015 Finanzchef des Konsumgüterriesen./ngu/lew/stk