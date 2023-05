LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie der Lufthansa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Er sehe den Einstieg bei der italienischen Staats-Airline Ita Airways mit der Option auf eine vollständige Übernahme weiter skeptisch, da er daran zweifle, dass irgendein Management-Team eine nationale italienische Fluggesellschaft klar in die Gewinnzone bringen könne, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die italienische Geografie sei nicht hilfreich für den Betrieb eines Drehkreuzes, und er habe Zweifel, dass die Führungsstellung der Billigfluggesellschaften auf dem heimischen und dem Kurzstreckenmarkt zu knacken sei./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2023 / 14:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2023 / 14:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

