hep beruft Olaf Timm zum Chief Risk Officer der HEP Kapitalverwaltung AG



30.05.2023 / 09:00 CET/CEST

Güglingen, 30. Mai 2023 - Der baden-württembergische Spezialist für Solarparks und Solarinvestments hep beruft Olaf Timm zum Chief Risk Officer (CRO) der HEP Kapitalverwaltung AG mit Wirkung zum 1. Mai 2023. Timm war zuletzt verantwortlich für das Risikomanagement der börsennotierten PATRIZIA SE. Weitere Professionalisierung des Risikomanagements Als Chief Risk Officer leitet Olaf Timm fortan das Risikomanagement der voll lizenzierten Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die hep-Gruppe ermöglicht sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern bereits seit 2008 Investitionen in die größten Solarmärkte der Welt. Mit Blick auf eine stärkere Durchdringung des institutionellen Marktes fiel die Entscheidung des Unternehmens auf den sowohl im deutschen als auch im Luxemburger Investmentmarkt erfahrenen Timm. Ein Risikomanagement im Sinne der Anleger umfasst für Timm nicht nur "die für optimale Investitionsentscheidungen erforderliche Transparenz über das Risikoumfeld", sondern auch das Vorgeben und Überwachen von "Leitplanken, in deren Rahmen sich sowohl Investmententscheidungen als auch alle anderen Tätigkeiten und Bereiche des Unternehmens bewegen". Über Olaf Timm Olaf Timm freut sich auf die Herausforderungen beim Solarspezialisten hep. Als studierter Ozeanograph - eine Teildisziplin der Klimawissenschaften - schließt sich für Timm nun der Kreis: Mit hep hat er die Möglichkeit, die globale Energiewende voranzutreiben. Als CRO greift der Hamburger auf seine langjährige Erfahrung bei PATRIZIA, dem börsennotierten Anbieter für Immobilieninvestments, zurück. Sein Verantwortungsbereich umfasste unter anderem das Risikomanagement für sechs in Deutschland, Luxemburg und UK ansässige AIFMs und deren Risikomanagement-Teams, sodass er seine breite Expertise in diesen Investmentmärkten nun in die hep-Gruppe einbringen kann. Verantwortungsvoll investieren mit hep Das Solarunternehmen ermöglicht Anlegern seit 2008 die Investition in Solarenergie in den größten Solarmärkten der Welt: USA, Kanada, Japan, Deutschland und mittlerweile auch Polen. Neben der Konzeption internationaler Solarinvestments mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-Profilen deckt hep auch sämtliche Leistungen über den Lebenszyklus einer Photovoltaikanlage ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum Betrieb. Der aktuelle hep-Investmentfonds ist gemäß Artikel 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor konzipiert und seine wirtschaftlichen Aktivitäten stehen im Einklang mit der Taxonomieverordnung. Dadurch werden die höchsten Nachhaltigkeitsanforderungen an Finanzprodukte erfüllt, die es derzeit auf dem Markt gibt. Pressekontakt:

