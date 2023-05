In der abgelaufenen Handelswoche wurde auf einen Folgeanstieg der KLA Technologieaktien zurück an die Verlaufshochs aus Anfang 2022 hingewiesen, dieses Kunststückchen gelang binnen weniger Tage und brachte über das vorgestellte Faktor Zertifikat Long auf KLA WKN MC2VFQ eine beträchtliche Rendite ein. Jetzt stellt sich aktuell die Frage, ob das Wertpapier über seine Verlaufshochs aus dem abgelaufenen Jahr weiter hochzieht. Einige Gewinne mitzunehmen, dürfte an dieser Stelle sicherlich nicht schaden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...