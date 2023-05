Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen haben zum Wochenausklang anfängliche moderate Gewinne komplett wieder abgegeben, so die Analysten der Nord LB.Die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren sei ins Stocken geraten, nachdem die Stimmung am Aktienmarkt freundlicher geworden sei. Am Montag habe sich das Blatt gedreht: Anfängliche Kursgewinne hätten im Tagesverlauf ausgebaut werden können. ...

