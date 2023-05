Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Mehrheit der EZB-Vertreter hält es für notwendig, die Zinsen weiter zu erhöhen, so die Analysten der Helaba.So habe Präsidentin Lagarde unlängst gesagt, dass die EZB bereit sei, die Zinsen auf ein hinreichend restriktives Niveau zu erhöhen und dieses so lange wie erforderlich zu halten. Eine Vorfestlegung gebe es aber nicht und entscheidend würden die zukünftigen Konjunktur- und Inflationszahlen sein. Heute stehe die Geldmenge M3 zur Veröffentlichung an, morgen gebe es die vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland und am Donnerstag die Schnellschätzung der EWU-Teuerung. ...

