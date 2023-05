Die US-Börsen blieben am Montag wegen des Memorial Days geschlossen. Zuvor war allerdings schon der große Belastungsfaktor der letzten Wochen erfolgreich ausgeräumt worden: US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, hatten sich am Samstag in Washington eine Anhebung der Schuldenobergrenze geeinigt. Für diesen Kompromiss musste Biden einer Kürzung bei den Staatsausgaben zustimmen. Aufgrund des Börsenfeiertags fehlten heute dem Dax die Impulse aus den USA. Nach dem ruhigen Handelsverlauf am Montag war auch heute im frühen Handel eher Durchschnaufen an den deutschen Börsen angesagt. Der Dax eröffnete den Handel mit einem hauchdünnen Plus von 0,06 % bei 15.962 Punkten und bleibt damit in Reichweite der Marke von 16.000 Punkten.



