Nynomic AG: Volatilität zeigt sich erwartungsgemäß im 1. Quartal / Zahlen im Plan / Jahresprognose bestätigt Wedel (Holst.), 30.05.2023 Die Nynomic AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 ermittelt (Vorjahreswerte in Klammern). So liegt der Umsatz in den ersten drei Monaten konzernweit bei ca. Mio. EUR 21,6 (Mio. EUR 28,2; - 23%), das EBIT bei ca. Mio. EUR 1,5 (Mio. EUR 4,1; - 63%). Der per 31.12.2022 bereits auf Rekordhöhe liegende Auftragsbestand entwickelte sich weiterhin erfreulich auf ca. Mio. EUR 90,8 (Mio. EUR 75,8; +20%). Damit liegen die Zahlen im Rahmen der internen Planung, da Umsatzverschiebungen von Großkunden vom ersten in das zweite Halbjahr bereits rechtzeitig vorhersehbar waren. Bereits mit der Meldung der die Prognose abermals deutlich übertreffenden Rekordzahlen bei Umsatz und Ertrag im Geschäftsjahr 2022 vom 14.03.2023 wies die Nynomic AG auf eine starke Volatilität im laufenden Geschäftsjahr hin. Beim Vergleich mit dem Vorjahresquartal muss zudem berücksichtigt werden, dass das erste Quartal 2022 bisher das stärkste der Unternehmensgeschichte war. Bereits im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres wird eine deutliche Steigerung bei Umsatz und Ertrag erwartet; das EBIT dürfte sich im Vergleich zum ersten Quartal 2023 bereits nahezu verdoppeln. Das zweite Halbjahr wird aufgrund der Terminierung von Großaufträgen deutlich überproportional stark erwartet, was durch den nochmals gestiegenen Auftragsbestand untermauert wird. Die Vorstände der Gesellschaft, Maik Müller und Fabian Peters, bekräftigen daher per Stand Ende Mai die Rekordzahlen des vergangenen Geschäftsjahres (Umsatz Mio. EUR 116,8; EBIT Mio. EUR 15,1) mit einem Wachstum im einstelligen Prozentbereich sowie einer weiteren EBIT-Margenausweitung im Geschäftsjahr 2023 zu übertreffen. In den Planungen noch nicht berücksichtigt ist das mögliche, zusätzliche anorganische Wachstum aufgrund einer möglichen weiteren Unternehmensakquisition. Nach der am 11.05.2023 vollzogenen Barkapitalerhöhung verfügt die Gesellschaft nunmehr über eine starke Netto-Cashreserve und ist somit auch für eine weitere, eventuell größere Unternehmensübernahme hervorragend aufgestellt. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Auf der Unternehmenswebseite können Sie sich unter anderem auch für den Nynomic IR-Newsletter registrieren, so ist sichergestellt, dass Sie immer bestmöglich über die Nynomic Gruppe informiert sind. Nynomic AG

