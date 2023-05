Bonn/Berlin/Heidelberg (ots) -"NahrungStattTabak" lautet das deutsche Motto des diesjährigen Weltnichtrauchertags am 31. Mai. Das Aktionsbündnis Nichtrauchen (ABNR) und mit ihm die Deutsche Krebshilfe und das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) nehmen diesen Tag zum Anlass, über individuelle, aber auch globale Folgen des Tabakkonsums zu informieren. Angesichts steigender Raucherzahlen in Deutschland fordert das Bündnis die Bundesregierung dazu auf, Maßnahmen zur Tabakprävention umzusetzen und das Angebot nachweislich wirksamer Rauchstopp-Hilfen deutlich auszuweiten.Tabak beeinflusst die Ernährungssituation negativ"Wer kann schon Tabak in Nahrung verwandeln?" lautet die eindringliche Frage zum Weltnichtrauchertag. "Du kannst es!" Die Antwort sensibilisiert für den Einfluss, den jeder Einzelne durch seine täglichen Kaufentscheidungen hat. Denn: Wer rauchfrei lebt, senkt nicht nur sein Krebsrisiko, sondern kann auch mehr Geld für gesunde Lebensmittel ausgeben. Zudem trägt er dazu bei, dass weltweit potenziell mehr Ackerfläche für den Anbau von Nahrung verfügbar wird. "Derzeit bauen rund 125 Länder Tabak auf einer Fläche von etwa gut drei Millionen Hektar an", sagt Dr. Katrin Schaller, kommissarische Leiterin der Stabstelle Krebsprävention am DKFZ. "In Zeiten, in denen sich die globale Nahrungsmittelkrise auch durch den Klimawandel zuspitzt, ist es fatal, knappes Ackerland und Wasser für den Tabakanbau zu nutzen. Die Weltgesundheitsorganisation fordert stattdessen, den Anbau nachhaltiger Nahrungspflanzen zu fördern."Tabakkonsum kostet LebenWeltweit sterben jährlich etwa acht Millionen Menschen an Erkrankungen, die durch das Rauchen verursacht werden - 127.000 davon allein in Deutschland. Tabakbedingte Krankheiten sind vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Lungenkrebs und weitere Krebsarten. "Rauchen ist nach wie vor der größte vermeidbare Krebsrisikofaktor. 85.000 Menschen erkranken bundesweit jedes Jahr aufgrund ihres Tabakkonsums an Krebs", so Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. "Alarmierend ist, dass die Zahl Rauchender bundesweit steigt. Vor der Corona-Pandemie konsumierte etwa ein Viertel aller Erwachsenen Tabakprodukte - heute ist es mehr als ein Drittel. Dies verdeutlicht den enormen Handlungsbedarf." Die Deutsche Krebshilfe, das DKFZ sowie das ABNR fordern seit 2021 gemeinsam mit 56 anderen Gesundheits- und zivilgesellschaftlichen Organisationen ein tabakfreies Deutschland 2040. "Tabakfrei" bedeutet dabei, dass weniger als fünf Prozent der Erwachsenen und zwei Prozent der Jugendlichen Tabakprodukte, E-Zigaretten oder andere verwandte Erzeugnisse konsumieren.Ausstiegshilfen verbessernAufgrund des hohen Abhängigkeitspotenzials von Nikotin ist es für Rauchende schwer, aus ihrer Sucht auszusteigen. "Menschen, die einen Rauchstopp anstreben, sollten viel häufiger professionelle Unterstützung erhalten", bemängelt Professor Dr. Reiner Hanewinkel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des ABNR. "Wir fordern, dass Rauchende in den verschiedenen Versorgungsstrukturen niederschwellig durch evidenzbasierte, kostenfreie Therapieangebote beim Rauchstopp unterstützt werden - also sowohl im stationären Setting als auch im niedergelassenen Bereich. Entsprechende Behandlungsangebote sollten ebenso für Konsumenten von E-Zigaretten sowie anderen nikotinhaltigen Konsumprodukten gelten. Zudem wäre eine standardmäßige Abfrage des Tabak- und Nikotinkonsums bei jedem Arztbesuch wünschenswert."Bestellmöglichkeit und weitere InformationenInteressierte finden das Plakat zum Weltnichtrauchertag sowie weitere Informationsmaterialien zum Herunterladen oder Bestellen unter: www.krebshilfe.de, www.dkfz.de und www.weltnichtrauchertag.de (https://www.abnr.de/weltnichtrauchertag/). In den sozialen Medien stehen Infos unter NahrungStattTabak bereit.Forderungen des ABNR an die PolitikDas Aktionsbündnis Nichtrauchen, in dem neben der Deutschen Krebshilfe 17 weitere bundesweit tätige Gesundheitsorganisationen vertreten sind, fordert zum Weltnichtrauchertag 2023, dass Deutschland endlich wirksame regulatorische Maßnahmen ergreift, die den Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum insbesondere bei jungen Menschen verhindern und die Hilfen für einen Rauch-Stopp verbessern. Hierzu gehören vor allem:- Steuern auf Tabak- und Nikotinprodukte kontinuierlich und deutlich erhöhen.- Nachweislich wirksame Tabak- und Nikotinentwöhnung niederschwellig anbieten.- Keine Werbung und Promotion sowie kein Sponsoring für Tabak- und Nikotinprodukte in jeder Form.- Den Schutz für Nichtrauchende verbessern und vereinheitlichen sowie auf Wasserpfeifen, E-Zigaretten und Tabakerhitzer erweitern.- Verbot von Einweg-E-Zigaretten- Aromastoffe für alle Tabak- und Nikotinprodukte gesetzlich untersagen. Weitere Informationen unter www.abnr.de.Bundesweite Initiative "Rauchfrei leben"Rauchenden, die aufhören wollen, dies bisher allerdings noch nicht allein geschafft haben, bietet die Bundesinitiative "Rauchfrei leben" seit April 2021 Orientierung. Unter www.nutzedeinechance.de finden Rauchstopp-Interessierte verschiedenste Angebote. Die Initiative wurde von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung initiiert und wird vom jetzigen Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen fortgeführt. Das ABNR, das DKFZ, die Deutsche Krebshilfe sowie auch die Bundesärztekammer sind strategischer Partner von "Rauchfrei leben".Datenbank für Angebote zur Unterstützung des RauchstoppsIn der Datenbank des DKFZ und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung finden Rauchende, die aufhören wollen, über die Eingabe der Postleitzahl Rauchstopp-Unterstützungsangebote in ihrer Nähe. Die Datenbank ist unter folgendem Link aufrufbar www.anbieter-raucherberatung.de.Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/5520385