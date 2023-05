Die Lux-Werft und Schifffahrt GmbH aus Mondorf am Rhein bringt mit der MS Westfalen ein auf Elektro-Antrieb umgerüstetes Linien- und Ausflugsschiff in den Einsatz. Das 55 Meter lange Exemplar ist ab sofort auf dem Biggesee unterwegs. Laut dem Betreiber handelt es sich um "das größte Fahrgastschiff mit reinem E-Antrieb in Europa". Die 55 Meter lange und 11 Meter breite MS Westfalen ist laut der Lux-Werft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...