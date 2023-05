München (ots) -Backstage, Familienleben, Freundschaften und neue Beziehungen - Joyn zeigt, was sonst niemand zu sehen kriegt. In der neuen Reality-Doku-Serie "Behind The Feed" (ab 2. Juni 2023 exklusiv und kostenlos auf Joyn) erhalten Fans einen ganz privaten Einblick in das Leben von fünf reichweitenstarken Content Creator*innen abseits des Medienrummels mit allen Höhen und Tiefen der Social-Media-Welt. Was passiert hinter den Kulissen einer Fashion Week? Wie gelingt die Balance zwischen Karriere, Familienleben und neuer Beziehung? Welche Auswirkungen hat der Druck des öffentlichen Lebens auf die mentale Gesundheit?Die Zuschauer*innen begleiten die junge Mutter und Social-Media-Bekanntheit Paola Maria (5.6 Mio. Follower*innen auf Instagram) in ihrem Alltag mit ihren Kindern und ihrem neuen Freund, wie sie ihre Aufgaben zwischen Family und Business jonglieren. Können die beiden die Herausforderungen als junge Patchwork-Familie meistern?YouTuberin und Sängerin Naomi Jon (2.79 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) nimmt gemeinsam mit Marvyn die Zuschauer*innen hinter die Kulissen der Berliner Fashion Week mit High-Fashion-Outfits und prominenten Gäst*innen. Gleichzeitig bereitet Naomi die Release-Party für ihre neue Single vor. Wird sie in der Musikbranche Fuß fassen können?Auch das Leben von Entrepreneur und YouTuber Marvyn Macnificent (1.01 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) bringt einige emotionale Veränderungen mit sich. Marvyn zieht aus der gemeinsamen Villa mit seiner Mutter aus. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Auf der einen Seite herrscht Freude über eine eigene Wohnung mit mehr Privatsphäre, auf der anderen Seite droht der emotionale Abschied vom gemeinsamen Zuhause.Die Vierte im Bunde der bekannten Influencer*innen-Clique ist YouTuberin Nihan Sen (871 Tsd. Abonnent*innen auf YouTube). Die Content Creatorin teilt exklusive Einblicke in ihr Familienleben, nimmt die Zuschauer*innen mit zu einem Friseurbesuch mit ihrer Schwester und veranstaltet einen traditionellen türkischen Abend für die ganze "Behind The Feed"-Crew.Fashion-Influencer und Model Hendrik Giesler (476 Tsd. Follower*innen auf Instagram) genießt sein Leben und seine Freiheiten in vollen Zügen und jettet für seine Modeljobs rund um die Welt. Gleichzeitig kämpft er mit seiner mentalen Gesundheit und den Schattenseiten eines Lebens in der Öffentlichkeit.Joyn zeigt jeweils wöchentlich zwei Folgen der zehnteiligen Reality-Doku-Serie exklusiv und kostenlos ab dem 2. Juni 2023. "Behind The Feed" wird von der Hans und Franz Film- und Fernsehproduktion exklusiv für Joyn produziert.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.Pressekontakt:Bei Fragen zur Serie:PEPPERSTARK GmbHRaphaela LeebTel.: +49 151 6751 7006raphaela.leeb@pepperstark.dePressekontakt Joyn:Luisa HollmannTel.: +49 151 59972633luisa.hollmann@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5520450