Manz strukturiert die Zusammenarbeit mit der Customcells-Gruppe neu. Der Anlagenbauer aus Reutlingen, bisher mit 40 Prozent an der Customcells Tübingen GmbH beteiligt, tauscht diese Anteile nun gegen eine Beteiligung an der Muttergesellschaft Customcells Group. Wie hoch diese ausfällt und weitere finanzielle Details zu dem Deal nennt Manz am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...