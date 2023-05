Die RHI Magnesita-Aktie legt am Dienstag deutlich zu und notiert am Vormittag mehr als 20 Prozent im Plus. Medien zufolge gibt es ein Angebot zu 28,5 GBP pro Aktie in bar von Ignite Luxembourg Holdings, einem Unternehmen der Rhone Holding. Es soll um eine 20prozentige Beteiligung an RHI Magnesita gehen. Das Unternehmen wäre damit mit 1,38 Mrd.GBP bewertet.

