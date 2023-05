Unterföhring (ots) -- Nach der Absage des Rennens in Imola wird Sky nun den Großen Preis von Spanien ohne Werbeunterbrechung live und in voller Länge im kostenlosen Stream auf dem Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE) übertragen- Wie ursprünglich angekündigt wird auch der Große Preis von Ungarn frei empfangbar auf YouTube ausgestrahlt werden- Sky Q Kunden mit dem Sky Sport Paket können auf Sky Sport F1 wie gewohnt das komplette Rennwochenende mit allen Sessions der Formel 1, der Formel 2 und der Formel 3 von Freitag bis Sonntag live erleben, dieses Mal auch komplett in UHD/HDR- Die komplette Formel 1 Saison live erleben mit Sky (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder WOW (https://www.wowtv.de/), alle Informationen zur Formel 1® auf Sky unter sky.de/f1 (https://www.sky.de/sport/formel1)Unterföhring, 30. Mai 2023 - Fantastische Nachrichten für Formel 1 Fans: Sky zeigt den Formel 1 Qatar Airways Grand Prix von Spanien am kommenden Sonntag auf seinem Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE) - zusätzlich zur gewohnten (Sky Sport) Live-Übertragung und Berichterstattung auf Sky und WOW.Ursprünglich war die frei empfangbare Live-Übertragung für das Rennen in Imola vor zwei Wochen angekündigt gewesen. Aufgrund der Geschehnisse in der Emilia-Romagna und der damit verbundenen Absage des Grand-Prix-Wochenendes konnte diese jedoch nicht stattfinden. Die damals ebenfalls verkündete YouTube-Übertragung des Formel 1 Qatar Airways Grand Prix von Ungarn ist unverändert geplant.Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "In Anbetracht der tragischen Ereignisse in der Emilia-Romagna vor zwei Wochen war die Absage des Grand-Prix-Wochenendes die einzig richtige Entscheidung. Im Zuge dessen konnte auch die Live-Übertagung des Rennens über skysport.de, die Sky Sport App sowie auf unserem Sky Sport DE YouTube Kanal nicht wie geplant stattfinden. Um die Motorsport-Fans in Deutschland nicht länger warten zu lassen, werden wir dies nun kurzfristig in Barcelona nachholen. Wir freuen uns sehr darauf, den Grand Prix von Spanien frei empfangbar zu übertragen und unsere Begeisterung für diesen großartigen Sport mit den Fans zu teilen."Die Formel 1 erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit und besitzt in Deutschland eine jahrzehntelange Tradition. Neben der Live-Berichterstattung ziehen die Protagonisten und die Action hinter den Kulissen immer mehr neue und jüngere Fans in ihren Bann. Auch Sky, exklusiver Rechtepartner der Formel 1 in Deutschland, verzeichnete so in den letzten Rennsaisons deutliche Zuschauerzuwächse außerhalb der Gruppe der traditionellen Formel 1 Fans.Um der Fanbegeisterung und einem gewandelten Medienkonsum Rechnung zu tragen, hat sich Sky dazu entschlossen, die beiden Rennen kostenfrei live über skysport.de (https://sport.sky.de) sowie über die Sky Sport App und im Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE) zugänglich zu machen. Damit bietet Sky bei ausgewählten Rennen allen Interessierten die Möglichkeit, sich von der Faszination Formel 1 und der hochwertigen Berichterstattung bei Sky zu überzeugen.Neu: @skysportformel1 nun auch auf TikTokDas umfangreiche Programm der Formel 1 auf Sky wird ergänzt durch die tägliche Berichterstattung auf Sky Sport News sowie auf den eigenen digitalen Kanälen von Sky. Nach Facebook, Instagram, Twitter und YouTube ist Sky Sport F1 nun auch auf TikTok unter @skysportformel1 präsent. Durch diese Kombination erreicht die Sky Sport F1 Berichterstattung eine noch breitere Präsenz und Nähe zu den Fans.Die Formel 1 bei SkySky überträgt in der Saison 2023 alle 22 Rennwochenenden inklusive Trainingssessions, Qualifyings, Sprintrennen und der Rennen live, dazu größtenteils in UHD/HDR.Auch an diesem Wochenende haben Sky Q Kunden mit dem Sky Sport Paket wie gewohnt die Möglichkeit, von Freitag bis Sonntag alle Sessions der Formel 1, der Formel 2 und der Formel 3 auf Sky Sport F1 live zu erleben. Darüber hinaus stehen auf Sky Q auch die üblichen innovativen Funktionen wie die On-Board-Kameras aller 20 Fahrer, der "Data Channel" und der "Driver Tracker" zur Verfügung.An diesem Wochenende werden zudem alle Live-Übertragungen der Formel 1, Formel 2 und Formel 3 aus Barcelona auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in UHD/HDR präsentiert.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5520552