Am Wochenende gab es nun endlich die Einigung um die Anhebung rund um die US-Schuldenobergrenze. Die US-Regierung wird doch liquide bleiben, die Staatspleite bleibt aus, der Markt kann durchatmen? Alle Welt rennt also wieder rein in riskante Anlageklassen wie Aktien, und raus aus Gold? Der Goldpreis jedenfalls lag am Freitag Abend vor dem langen Börsenwochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...