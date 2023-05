ProSiebenSat.1 Media befindet sich weiterhin in turbulentem Fahrwasser. Wie erwartet, wurden die Ergebnisse des ersten Quartals durch die Abschwächung des Werbegeschäfts erheblich beeinträchtigt. Bemerkenswert ist jedoch, dass das Management trotz der makroökonomischen Herausforderungen seine Prognose für 2023 bekräftigt hat. Dies würde eine erhebliche Aufholjagd in H2 erfordern, insbesondere im Werbegeschäft. Die Analysten von AlsterResearch sind weiterhin vorsichtig, da der Werbemarkt im Jahr 2023 wahrscheinlich weiter schrumpfen wird. Darüber hinaus könnte der Eintritt der deutschen Wirtschaft in eine Rezession die Probleme des Unternehmens noch verschärfen. Die Analysten von AlsterResearch nehmen eine Feinabstimmung der Schätzungen vor und bekräftigen die HALTEN- Empfehlung mit einem reduzierten Kursziel von EUR 8,50 (alt: EUR 9,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/ProSiebenSat.1%20Media%20SE





Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken