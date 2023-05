Hannover (www.anleihencheck.de) - In Washington konnte sich das Weiße Haus in den Verhandlungen zur Anhebung der Schuldengrenze mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses auf einen Kompromissvorschlag einigen, so Tobias Basse von der NORD/LB.Diese Nachricht stelle nach Auffassung der Analysten der NORD/LB keine große Überraschung dar. ...

