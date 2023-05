Heute im gabb: Um 11:36 liegt der ATX TR mit +0.19 Prozent im Plus bei 6714 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 1.77% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +4.84% auf 0.65 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.45% auf 76.9 Euro und Strabag mit +1.12% auf 38.525 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16033 (+0.55%, Ultimo 2022: 13923, 15.15% ytd). - News von Warimpex, RHI Magnesita, Valneva, Montana Aerospace, DO&CO, Erste Group, Research zu Kontron- Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace: Porr, adidas, Deutsche Post, Strabag und SAP scheiden aus- Nachlese: Wienerberger, SL Cool J und der Immo-Einbruch in Wien- Unser Robot sagt: Marinomed, Zumtobel, Agrana und weitere Aktien auffällig- Börsegeschichte 30.5.: Extremes zur Österreichischen Post- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...