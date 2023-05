EQS-Ad-hoc: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Personalie

UMT AG gibt Veränderung im Vorstand bekannt - Alexander Hupe wird zum 01. Juni 2023 neu in den Vorstand berufen und verantwortet als CFO im Besonderen die Themen Finanzen & M&A



30.05.2023 / 12:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, den 30. Mai 2023 Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596

Ad-hoc-Mitteilung: UMT United Mobility Technology AG gibt Veränderung im Vorstand bekannt - Alexander Hupe wird zum 01. Juni 2023 neu in den Vorstand berufen und verantwortet als CFO im Besonderen die Themen Finanzen & M&A Der Aufsichtsrat der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) hat heute beschlossen, Herrn Alexander Hupe mit Wirkung zum 01. Juni 2023 neu in den Vorstand zu berufen. Herr Hupe wird das Managementteam der UMT AG zukünftig als Vorstandsmitglied mit Schwerpunkt für das Ressort Finanzen & M&A verstärken, um die Gesellschaft insbesondere über die "Buy-and-Build"-Strategie erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Kontakt: UMT United Mobility Technology AG

Investor Relations

Brienner Straße 7

80333 München

Tel: +49 89 20500-680

Fax: +49 89 20500-555

E-Mail: investor.relations@umt.ag

www.umt.ag



Ende der Insiderinformation



30.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com