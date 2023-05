Daimler Truck und die Toyota Motor Corporation haben eine unverbindliche Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, um die Geschäfte der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) und der Hino Motors Ltd. (Hino) zusammenzuführen. Es wird erwartet, dass die Aktien des neuen Unternehmens nach Abschluss der Transaktion an der Tokioter Börse notiert werden. Die Transaktion könnte sich für Daimler Truck als ein Schnäppchen erweisen, birgt aber auch erhebliche Risiken: Hino hat vor kurzem zugegeben, jahrzehntelang Betrug mit gefälschten Daten zu Motoremissionen und Kraftstoffeffizienz begangen zu haben, was auf eine fragwürdige Unternehmenskultur schließen lässt, und die Umsätze sind seit Jahren rückläufig. Eine verbindliche endgültige Vereinbarung, in der alle relevanten Details der Transaktion festgelegt sind, wird für das Q1 24 erwartet. Die Transaktion ist vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und wird voraussichtlich nicht vor Ende 2024 abgeschlossen sein. Bei unveränderten Schätzungen bekräftigen die Analysten von AlsterResearch ihr KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 42,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG





Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken