Hamburg (www.fondscheck.de) - Die ARAMEA Asset Management AG aus Hamburg hat zum 15. März dieses Jahres ihren ersten Renten-Laufzeitenfonds aufgelegt, so die PUNICA Invest GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds strebt eine erwartete Zielrendite von ca. 5,1% vor Kosten und eine Ausschüttungsrendite von ca. 2% an. Die ursprüngliche Zeichnungsphase der Strategie sollte zum 31. Mai 2023 abgeschlossen sein. Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach dem ARAMEA Laufzeitenfonds 04/2028 hat man beschlossen, die Ausgabe von Anteilen ohne Mindestanlagehöhe bis zum 30. Juni 2023 zu verlängern. Ab dem 01. Juli 2023 werden dann neue Anteile allerdings nur noch ab einer Investitionshöhe von EUR 100.000 ausgegeben. Der Hamburger Asset Manager verschafft mit diesem Fondsvehikel Privatanlegern die Möglichkeit, die seit vielen Jahren im institutionellen Geschäft erworbene Expertise des Hauses zu nutzen und in ein breit diversifiziertes Rentenportfolio zu investieren. ...

