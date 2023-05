Die Amsterdamer Verkehrsbetriebe GVB führen für ihre Elektrobus-Flotte das intelligente Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot von The Mobility House ein. Bis Ende 2023 sollen damit an 190 DC-Ladepunkten über 159 Elektrobusse intelligent geladen werden. Bereits seit 2022 setzt der GVB am Ladestationshub des Amsterdamer Hauptbahnhofs auf die Technologie von The Mobility House. Nun wird die Zusammenarbeit ...

