Formycon berichtete heute, dass sich der Konzernumsatz im ersten Quartal auf EUR 21,5 Mio. mehr als verdoppelt hat (nach EUR 8,1 Mio. im Vorjahr). Dies ist auf eine erste Meilensteinzahlung zurückzuführen, die Teil der Lizenzvereinbarung mit Fresenius Kabi für FYB202 (Referenzprodukt: Stelara) war. Erlös und Ergebnisbeiträge des vermarkteten FYB201 (Referenzprodukt: Lucentis) lagen in etwa auf dem Niveau des Q4 2022, dürften aber ab dem zweiten Quartal 2023 ansteigen. Die Meilensteinzahlung hat nicht nur den Umsatz, sondern auch das operative Ergebnis positiv beeinflusst und ins Plus gedreht. Aufgrund der hohen Investitionen in die Entwicklungspipeline bekräftigte Formycon den Ausblick für das Gesamtjahr und rechnet mit einem EBITDA auf dem Niveau des Vorjahres. Nach einer Kapitalerhöhung im Februar befindet sich Formycon in einer soliden finanziellen Position, um die Investitionen in die Entwicklungspipeline zu stemmen, bis die Beiträge aus den Produktumsätzen aus FYB201 ihre Wirkung entfalten. Die Experten von AlsterResearch bestätigen ihr Kursziel von EUR 125,00 und bekräftigen ihr KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





