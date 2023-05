Der Durchbruch im US-Schuldenstreit hat die US-Börsen beflügelt. Bereits vor dem langen Wochenende hatten Anleger auf eine Einigung spekuliert und damit recht behalten. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag mit einem Plus von 1,3 % auf 4.205 Zählern, während der Technologie-Index Nasdaq sogar rund 2,6 % auf 14.298 Punkte zulegte. Am Montag konnten die ...

