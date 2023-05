SGT German Private Equity (SGF) hat bekannt gegeben, dass sie ihre zweite Private-Equity-Transaktion abgeschlossen hat. Sie erwirbt die in Deutschland ansässige ELATEC GmbH, einen führenden Anbieter von Lösungen für sicheres Zugangsmanagement. Die Transaktion hat einen Wert von ca. 400 Mio. EUR und dürfte dazu beitragen, dass die SGF ihr gesamtes AuM auf über 1 Mrd. USD erhöht. Die starke finanzielle Performance von ELATEC mit einem CAGR-Wachstum von 30 % in den letzten Jahren und hohen Margen macht das Unternehmen für SGF zu einem attraktiven Leveraged Buyout Investment. Es wird erwartet, dass sich diese Transaktion sehr positiv auf die Erträge und die Geschäftstätigkeit von SGF auswirkt und zu wiederkehrenden und vorhersehbaren Managementgebühren führt. Darüber hinaus beweist die Akquisition die Fähigkeit von SGF, lukrative Geschäfte zu finden und durchzuführen, was die Stärke des Geschäftsmodells und des Managementteams widerspiegelt. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 3,00 und sehen im Falle eines weiteren bevorstehenden Deals sogar weiteres Aufwärtspotenzial. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SGT%20German%20Private%20Equity





