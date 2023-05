EQS-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

DocCheck AG: DocCheck Guano AG startet neue Beteiligungsrunde - Investition in zwei Healthcare-Startups



30.05.2023 / 13:47 CET/CEST

Die DocCheck Guano AG, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der DocCheck AG, beteiligt sich an zwei weiteren Healthcare-Startups.

DocCheck Guano investiert in Zerion Pharma A/S aus Dänemark sowie die medflex GmbH mit Sitz in Konstanz.

Zerion Pharma (www.zerion.eu), ein Spinout der Universität Kopenhagen, ist ein Unternehmen im Bereich der Medikamentenentwicklung. Schwerpunkt der Arbeit von Zerion Pharma liegt in einer neuen Technologie für schwer lösliche Arzneimittel. Zerion Pharma zeichnet sich durch intensive Arzneimittelforschung und ein erfahrenes Gründerteam aus.

Medflex (www.medflex.de), die zweite neue Beteiligung der DocCheck Guano, betreibt eine Anwendung zur digitalen, DSGVO-konformen Patientenkommunikation für Arztpraxen, Kliniken, medizinische Versorgungszentren sowie Therapeuten.

Medflex bietet Ärzten eine Gesamtlösung zur digitalen Praxiskommunikation und wird ebenfalls von einem erfahrenen Gründerteam geführt.

