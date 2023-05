Wien (www.fondscheck.de) - Die GS&P Kapitalanlagegesellschaft (GS&P) mit Sitz in Luxemburg baut das Fondsmanagement mit Alexander Lippert aus, so die Experten von "FONDS professionell".Der 28-Jährige komme von der DWS und verstärke ab dem 1. Juli 2023 als Co-Fondsmanager das Team unter Leitung von Christian Krahe. Lippert verfüge über langjährige Erfahrungen im Bereich deutscher und europäischer Nebenwerte sowie in der professionellen Betreuung von Publikumsfonds und institutionellen Mandaten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...