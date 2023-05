Während viele Chip-Aktien nach der unglaublichen Nvidia-Prognose in den Rally-Modus schalteten, kam Infineon nicht in die Gänge. Kein Wunder, denn vom KI-Hype, der vielen Halbleiterkonzernen in den kommenden Jahren zusätzliche Umsätze bescheren dürfte, profitiert Infineon nicht direkt. Dafür macht ein anderer Langfrist-Trend die Aktie attraktiv.

Den vollständigen Artikel lesen ...