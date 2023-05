Angeobt: Die RHI Magnesita-Aktie legt heute massiv zu, nämlich mehr als 20 Prozent. Medien zufolge gibt es ein Angebot zu 28,5 GBP pro Aktie in bar von Ignite Luxembourg Holdings, einem Unternehmen der Rhone Holding. Es geht um eine Beteiligung in Höhe von 20 Prozent. RHI Magnesita wäre damit mit 1,38 Mrd.GBP bewertet.RHI Magnesita ( Akt. Indikation: 28,70 /29,20, 20,62%) Der Immo-Entwickler Warimpex verbucht im 1. Quartal 2023 ein Umsatz-Plus von 52 Prozent auf 12,9 Mio. Euro. Vor allem die Performance der Hotels verdoppelte sich nach einem pandemiebedingt schwächeren Vergleichsquartal und auch die Umsatzerlöse im Bürobereich erhöhten sich durch höhere Vermietungsgrade in Polen und neu vermietete Flächen in St. Petersburg ...

