niiio hatte einen guten Start in Q1 23 mit einem Umsatzanstieg auf ca. EUR 2 Mio. (Q1 22: EUR 1,8 Mio., pro forma). Das EBITDA stieg in Q1 23 auf EUR 0,35 Mio., was ca. 40% des EBITDA des GJ 22 entspricht. Dies ist sowohl auf positive Umsatz- als auch auf Kosteneffekte aufgrund von Vertragsabschlüssen und Kostenmaßnahmen im Jahr 2022 zurückzuführen. In Anbetracht der anhaltenden Marktunsicherheit und des Umsatz-/Gewinnrückgangs in der Vermögensverwaltungsbranche sehen die Analysten von AlsterResearch dies als eine sehr gute Leistung an. Das Kursziel von EUR 1,60 je Aktie basiert auf dem DCF-Modell. Das Kursziel von EUR 1,60 entspreche einem EV/NTM Sales-Multiple von 7,0x und liege damit etwas niedriger als bei US-SaaS-Unternehmen (7,4x). AlsterResearch stuft die Aktie erneut auf KAUFEN, was ein Aufwärtspotenzial von ca. 170% bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/niiio%20finance%20Group%20AG





Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken