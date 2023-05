Nach einem ersten Projekt in Hamburg weitet Aral seine Kooperation mit der Mobilitätsplattform Free Now auf das gesamte Bundesgebiet aus. Fahrer von Free Now können ab Mitte dieses Jahres in ganz Deutschland mit der Aral Fuel & Charge Card an allen Aral-Tankstellen laden und tanken. Bereits 2022 erhielten die rund 1.500 Taxifahrer:innen, die in Hamburg mit Free Now zusammenarbeiten, die Aral Fuel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...