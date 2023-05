In Litauen und Finnland werden die Lademöglichkeiten für E-Autos an Flughäfen kräftig ausgebaut. An den litauischen Flughäfen Vilnius, Kaunas und Palanga sollen in den kommenden Jahren insgesamt rund 170 neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge installiert werden. Dabei wird es sich laut der Mitteilung des Flughafenbetreibers LTOU hauptsächlich AC-Lader, aber auch einige DC-Lader handeln. Das sei eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...