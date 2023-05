© Foto: Friso Gentsch - dpa



Kommt jetzt die Plug Power-Aktie zurück? Nach Deals in Europa ist der US-Konzern optimistisch. Doch damit der Kurs sich erholen kann, müssen dieses Jahr endlich die Umsätze steigen.

Investoren des US-Unternehmens Plug Power sind Kummer gewöhnt: Zu Beginn des Jahres 2021 konnte der Brennstoffzellenhersteller noch mit rasantem Kursanstieg beeindrucken, seitdem ist es aber stetig bergab gegangen. Weder die Energiekrise noch der Aufschwung vieler Tech-Titel zum Jahresstart konnten der Wasserstoff-Aktie bislang nachhaltig helfen. CEO Andy Marsh blickt dennoch weitestgehend optimistisch in die Zukunft - und könnte damit recht behalten.

Während der Kurs sinkt, füllen sich bei Plug Power nämlich die Auftragsbücher. So hat der Konzern zu Beginn der vergangenen Woche drei Deals für die Lieferung von insgesamt 5 Megawatt (MW) grünen Wasserstoffs mit europäischen Industrieunternehmen bekanntgegeben. Interessant daran ist: Mit diesen Deals kommt laut Plug Power erstmalig grüner Wasserstoff in industriellen Maßstab in Glasherstellungs-, Aluminiumrecycling- und Stahlherstellungsprozessen in Europa zum Einsatz.

Bereits vor einem Jahr äußerte sich Marsh zuversichtlich. "Europa wird einer der größten Märkte der Welt", sagte der CEO damals dem Handelsblatt. Und auch anlässlich der jüngsten Bücheröffnung gab sich Marsh optimistisch: "In diesem Jahr liegt unser Schwerpunkt wirklich auf dem Umsatz", teilte Marsh Analysten während einer Telefonkonferenz am vergangenen Dienstag mit. "Unser primäres Ziel ist es, einen Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar zu erzielen."

Nun macht ein optimistischer CEO noch keine gute Gelegenheit zum Einstieg aus. Allerdings sehen in diesem Fall auch einige Analysten in der Wachstumsaktie Plug Power aktuell Einstiegschancen. So etwa Wolfe-Analyst Steve Fleishman. Der wachsende Auftragsbestand dürfte den Kurs der Plug Power-Aktie beflügeln, meint er. "Plug schloss das Jahr 2022 mit einem Umsatzrückgang ab, konnte aber seinen Auftragsbestand im Quartal aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrolyseuren, Brennstoffzellen und Verflüssigern um 27 Prozent steigern," zitiert TipRanks Fleishman. Der Experte setzt das Kursziel auf 25 US-Dollar - und sieht damit viel Luft nach oben für Kursgewinne.

Laut Marketscreener liegt der Aktienkurs von Plug Power aktuell bei 8,25 US-Dollar. Das mittlere Kursziel liegt bei gut 19 US-Dollar und das Gros der Analysten rät zum Kauf. Allerdings gibt es auch einige verhaltene Analysten-Stimmen. So hat Piper Sandler das Kursziel für Plug Power am Montag der vergangenen Woche von 10 USD auf 8 USD nach unten korrigiert und seine neutrale Bewertung der Aktie aus den Vorwochen noch einmal bekräftigt. Ebenso haben BMO Capital, Northland Securities und Canaccord Genuity ihre Einschätzung auf neutral belassen. Ob die Aktie von Plug Power zu alter Kursstärke zurückfinden wird, ist nicht auszuschließen, zum jetzigen Zeitpunkt aber auch keine Gewissheit.

Autor: (ck) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion