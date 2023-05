ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der globale Werbemarkt sei im ersten Quartal stärker gewachsen als erwartet, aber das Wachstum sei erst einmal schwach geblieben, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dank schrittweiser Verbesserungen im chinesischen Markt jedoch dürfte dieses im zweiten Quartal anziehen. Bei dem Facebook-Mutterkonzern Meta ziehe das Umsatzwachstum bereits an und es gebe Spielraum für eine höhere Bewertung./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2023 / 07:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2023 / 07:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30303M1027

