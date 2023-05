Daimler Truck und Toyota Motor haben eine Absichtserklärung unterschrieben.Dabei geht es um den Zusammenschluss der Geschäftsaktivitäten von Mitsubishi Fuso Truck and Bus mit Hino Motors. Deren Aktivitäten sollen in einer Holding gebündelt werden. Die Aktien dieser Holding sollen im Prime Market der Börse Tokio (Japan) gehandelt werden. So soll die ...

