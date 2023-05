ROUNDUP: Aroundtown verdient im Tagesgeschäft weniger - Immobilien weniger wert

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown hat im ersten Quartal abermals die Folgen der höheren Zinsen zu spüren bekommen. Die drücken auf die Immobilienwerte. Zudem verkaufte das Unternehmen Objekte. Der operative Gewinn - gemessen an der in der Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations (FFO 1) - fiel in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um rund fünf Prozent auf knapp 85 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen mit einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses.

ROUNDUP 2: Daimler Truck und Toyota wollen Lkw-Geschäft in Asien zusammenlegen

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN/TOKIO - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will angesichts anstehender hoher Investitionen große Teile des schwierigen Asiengeschäfts mit dem Konkurrenten Toyota zusammenlegen. So soll die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus mit der Toyota-Tochter Hino in einer Holdinggesellschaft fusionieren, wie die Schwaben und die Japaner am Dienstag in Tokio mitteilten. Die Gesellschaft soll an der Börse in Tokio notiert werden, ein erheblicher Anteil soll auch an externe Investoren gehen, während Daimler Truck und Toyota gleich hohe Anteile halten wollen. Finanzielle Details nannte der Dax -Konzern noch nicht, es handelt sich bisher um eine Absichtserklärung.

ROUNDUP: Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy erhält Großauftrag aus Indien

BRUNNTHAL - Das indische Verteidigungsministerium setzt bei der Energieversorgung seiner Einheiten zunehmend auch auf den Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy . SFC soll in Zusammenarbeit mit einem indischen Partnerunternehmen 900 stationär einsetzbare Methanol-Brennstoffzellen-Generatoren liefern. Produziert werden die Energiequellen in Indien. Das anfängliche Auftragsvolumen belaufe sich auf über 17,5 Millionen Euro, teilte SFC am Dienstag in Brunnthal mit.

ROUNDUP 2: Ampel-Koalition sucht Kompromiss beim Heizungsgesetz

BERLIN - Die Ampel-Koalition sucht nach einem Kompromiss im Streit um das geplante Heizungsgesetz. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte Bereitschaft für Nachbesserungen gezeigt. Die Grünen forderten die FDP auf, den Weg für das parlamentarische Verfahren frei zu machen. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: "Es kommt jetzt darauf an, dass alle pragmatisch an den besten Lösungen arbeiten."

Nestle-Finanzchef Roger tritt ab - Anna Manz wird Nachfolgerin

VEVEY - Der Lebensmittelkonzern Nestle bekommt eine Finanzchefin. Der langjährige Finanzchef François-Xavier Roger trete ab und werde durch Anna Manz ersetzt, die von der London Stock Exchange komme, teilte der Konzern am Dienstag mit. François-Xavier Roger habe sich nach acht Jahren als Generaldirektor und Chief Financial Officer entschieden, das Unternehmen zu verlassen und neue berufliche Herausforderungen anzunehmen.

Unilever-Finanzchef Graeme Pitkethly will Ende Mai 2024 aufhören

LONDON - Der Konsumgüterkonzern Unilever muss einen neuen Finanzvorstand finden. Der bisherige Finanzchef Graeme Pitkethly wolle Ende Mai 2024 das Unternehmen verlassen, teilte der Hersteller von Marken wie Knorr und Ben&Jerry's am Dienstag in London mit. Der Vorstand will nun sowohl intern als auch außerhalb des Unternehmens mit der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin beginnen. Pitkethly kam laut Unternehmensangaben 2002 zu Unilever und ist seit 2015 Finanzchef des Konsumgüterriesen.



