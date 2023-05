Emerging Markets haben in den vergangenen Jahren die Anleger enttäuscht. Blieb die Wertentwicklung doch hinter den Industriestaaten zurück. Doch das könnte sich jetzt ändern. So setzen u.a. die Experten des Vermögensverwalters Franklin Templeton auf ein Comeback. Welche Rolle China dabei spielt, wo Chancen, aber auch Risiken lauern, erklärt Andreas Lipkow, Finanzmarktexperte bei der comdirect und verrät zugleich, wie die Kunden der comdirect in Emerging Markets investieren.