Wien (www.fondscheck.de) - Mit dem ReGeneration-Fond hat die Schweizer Gesellschaft Pictet Assetmanagement vergangenen September ihre Themenfondspalette um das Sujet der Biodiversität erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Zu einer Präsentation, die unlängst in Wien stattgefunden habe, sei das Fachpublikum auch aus Interesse gekommen, wie man diese Nische in einer Aktienstrategie umsetzen könne, wie von Teilnehmern am Rande der Veranstaltung zu hören gewesen sei. Die Auflösung: Wer bei Biodiversität an Saatgut und Bienensterben denke, liege zwar richtig. Der ReGeneration-Fonds spanne den Bogen jedoch weit über die Artenvielfalt hinaus und konzentriere sich auf eine regenerative Wirtschaft. Darunter seien Unternehmen zu verstehen, die einen Ausstieg aus schädigenden Szenarien ermöglichen würden. ...

