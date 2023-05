Wien (www.fondscheck.de) - In den vergangenen Jahren haben Mikrofinanzfonds für Anleger so gut wie immer eine positive Performance erzielt - allen Marktturbulenzen zum Trotz, so die Experten von "FONDS professionell".Die Kehrseite der Medaille sei aber, dass die Erträge nicht hoch gewesen seien, wie eine aktuelle Scope-Studie zeige. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...